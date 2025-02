Baldini: “Mandragora merita la titolarità. Ndour? Ecco cosa mi ha detto Antognoni”

La Fiorentina in attacco è messa bene. Sono convinto che Palladino abbia già in mente il suo sostituto. Spero di vedere Gudmundsson più avanti o Zaniolo , che quel ruolo lo ha già fatto. Farei riposare Beltran, perché non è il giocatore di qualche settimana fa. La Fiorentina ha una gran bella rosa e può battere il Como anche senza Kean.

Le prossime gare e i singoli

Le prossime tre gare sono da vincere, perché le rivali giocheranno partite difficili nelle prossime settimane. Non mi aspettavo tre punti nelle due gare con l'Inter, non vedo perché non possa farne 9 nelle prossime tre. La Fiorentina sembra tornata quella della prima metà del girone d'andata. Mi piace molto Fagioli e spero di vedere i nuovi giocare, perché sono molto curioso di osservare questa squadra con gli acquisti di gennaio. Mandragora sta giocando bene, merita la conferma con il Como. Per me dovrà giocare domenica con Fagioli, anche perché Richardson non lo vedo maturo per giocare con questa maglia. Non mi meraviglierei di veder esordire Ndour domenica. Ho parlato con Antognoni e mi ha detto che è un giocatore fortissimo e che è destinato ad una grande carriera