Avvocato Alfano: “La famiglia di Pin chiede chiarezza. Non è stato un gesto da lui”

"In questo momento la nostra volontà è quella di avere certezza e chiarezza su un episodio che ha lasciato le famiglie sconvolte, non solo per le modalità ma anche per la tempistica. Perché nulla lasciava presupporre quello che poi, di fatto, è successo. La famiglia chiede la verità. Vogliono, giustamente, essere sicuri che si tratti di suicidio e non di qualcosa di peggio e su questo i medici legali potranno dare una risposta nell'immediato. Soprattutto, l'ipotesi su cui vorremmo maggiori accorgimenti è quella di capire perché una vita serena e organizzata come quella di Celeste Pin, sia potuta arrivare ad un epilogo così tragico e con una modalità così lontana dalla sua personalità. L'accertamento sul telefono potrà aiutare in questo senso."