“La modalità della morte non mi torna”: l’ex moglie di Celeste Pin rompe il silenzio

Una testimonianza forte, lucida, commossa. Elena Fabbri, ex moglie di Celeste Pin, racconta in esclusiva a FirenzeDintorni.iti suoi dubbi sulla tragica scomparsa della bandiera viola. Un’intervista intensa, in cui emergono elementi che hanno portato la procura a riaprire il fascicolo per omicidio colposo e disporre l’autopsia.