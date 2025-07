Celeste Pin, la città pronta all’ultimo saluto: ipotesi esequie a Santa Croce

Restituita la salma alla famiglia, si pensa a una cerimonia simbolica per l’ex viola. Intanto l’ex moglie chiede di valutare l’ipotesi di omicidio

Dopo la restituzione della salma da parte della procura, Firenze si prepara a salutare per l’ultima volta Celeste Pin , ex calciatore della Fiorentina e volto amatissimo dai tifosi e dalla comunità. Le esequie , che potrebbero svolgersi entro la settimana , si vorrebbero celebrare nella basilica di Santa Croce , luogo simbolico della città e già teatro del funerale di Davide Astori.

Pin, nato nel 1961, aveva scelto di vivere a Firenze dopo la carriera da calciatore. Amatissimo per la sua umanità e il suo impegno nel sociale, era attivo con l’associazione “Banda Albereta” di Campi Bisenzio, dove seguiva iniziative solidali e si era affezionato alla piccola Jo, bimba protagonista di diversi progetti benefici. «Hai mantenuto ogni promessa, faremo in modo che i tuoi sogni per lei si realizzino», ha dichiarato Barbara Benassai dell’associazione.