Quinto giorno di ritiro e primi segnali positivi in casa Fiorentina. A parlare ai canali ufficiali del club è stato Arthur Atta, che ha fatto il punto sul lavoro svolto in questa prima fase di preparazione estiva.
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Atta sul ritiro: “Fa caldo, ora le idee del mister. Vi svelo le sue richieste”
Il centrocampista viola ha sottolineato le buone sensazioni che si respirano all’interno del gruppo: “Stiamo lavorando bene e stiamo cercando di capire le idee che il mister vuole trasmettere alla squadra. È un periodo di grande lavoro, fa caldo, ma le sensazioni sono positive”.
Atta si è poi soffermato sull’impatto di Fabio Grosso, tecnico molto presente durante le sedute di allenamento: “Il mister si fa sentire spesso e ci dà tante indicazioni. A me chiede soprattutto di guardare sempre in avanti, perché vuole una squadra che cerchi il gol e che giochi per vincere. L’idea è quella di essere propositivi e offensivi”.
Atta ha inoltre parlato del suo inserimento all’interno dello spogliatoio, evidenziando il grande spirito di gruppo presente a Firenze: “Mi sto trovando molto bene. Tutti mi hanno accolto in maniera fantastica e sono davvero contento di essere qui. Ho trovato ottimi giocatori ma soprattutto grandi persone. Non vedo l’ora di iniziare a giocare le partite”.
Infine, un pensiero ai tifosi viola, già molto presenti in questi primi giorni di ritiro: “I miei compagni mi avevano già parlato della passione del tifo fiorentino e ora lo sto vedendo con i miei occhi. Ogni giorno ci sono tanti tifosi a sostenerci e questo ci fa enormemente piacere. Spero che riusciremo a disputare una grande stagione per loro, perché siamo tutti uniti”.
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