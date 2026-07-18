Atta sul ritiro: “Fa caldo, ora le idee del mister. Vi svelo le sue richieste”

Le parole di Arthur Atta, nuovo centrocampista della Fiorentina, a pochi minuti dall'inizio dell'allenamento odierno al Viola Park

Matteo Torniai Redattore 18 luglio 2026 (modifica il 18 luglio 2026 | 17:50)

Quinto giorno di ritiro e primi segnali positivi in casa Fiorentina. A parlare ai canali ufficiali del club è stato Arthur Atta, che ha fatto il punto sul lavoro svolto in questa prima fase di preparazione estiva.

Il centrocampista viola ha sottolineato le buone sensazioni che si respirano all’interno del gruppo: “Stiamo lavorando bene e stiamo cercando di capire le idee che il mister vuole trasmettere alla squadra. È un periodo di grande lavoro, fa caldo, ma le sensazioni sono positive”.

Atta si è poi soffermato sull’impatto di Fabio Grosso, tecnico molto presente durante le sedute di allenamento: “Il mister si fa sentire spesso e ci dà tante indicazioni. A me chiede soprattutto di guardare sempre in avanti, perché vuole una squadra che cerchi il gol e che giochi per vincere. L’idea è quella di essere propositivi e offensivi”.

Atta ha inoltre parlato del suo inserimento all’interno dello spogliatoio, evidenziando il grande spirito di gruppo presente a Firenze: “Mi sto trovando molto bene. Tutti mi hanno accolto in maniera fantastica e sono davvero contento di essere qui. Ho trovato ottimi giocatori ma soprattutto grandi persone. Non vedo l’ora di iniziare a giocare le partite”.

Infine, un pensiero ai tifosi viola, già molto presenti in questi primi giorni di ritiro: “I miei compagni mi avevano già parlato della passione del tifo fiorentino e ora lo sto vedendo con i miei occhi. Ogni giorno ci sono tanti tifosi a sostenerci e questo ci fa enormemente piacere. Spero che riusciremo a disputare una grande stagione per loro, perché siamo tutti uniti”.