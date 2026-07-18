Il giornalista, Enzo Bucchioni, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Oulai colpo vero. Mi sembra un Torreira più bravo”
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Bucchioni: “Oulai colpo vero. Mi sembra un Torreira più bravo”
Le parole del giornalista, Enzo Bucchioni, sul mercato che sta facendo la Fiorentina e l'arrivo di Oulai a centrocampo
Oulai è veramente un grande colpo, anche più di Atta. Questi giocatori possono diventare un investimento, perché ha solo 20 anni. Non sono soldi spesi per fare una squadra nell'immediato, ma c'è un progetto specifico. Anche Dragusin, in prospettiva, può diventare un grandissimo difensore. Oulai ci ha entusiasmato ai Mondiali, ha grande personalità e gamba. Mi sembra un Torreira più bravo, con più gamba. La Fiorentina penso che in tre anni può arrivare lassù a competere per le posizioni che contano.
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Su Fagioli—
Vedremo cosa succederà. Sicuramente devi rientrare dopo tutti questi acquisti, ma ci sono dei punti fermi. Però, e spesso lo abbiamo detto, nessuno è incedibile. Grosso non penso che lo veda davanti alla difesa Fagioli, lì ci giocherà l'ivoriano. Ti serve uno di rottura nel mezzo e Oulai lo è, con l'ex Juventus che si può spostare su un lato, come ha sempre fatto in carriera. Con loro due e Atta fai un centrocampo di palleggio.
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