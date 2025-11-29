Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e Fabio Caressa, noto volto di Sky si sono espressi sul possibile esito di Atalanta-Fiorentina durante Deejay Football Club su Radio Deejay.
Atalanta-Fiorentina, Zazzaroni sicuro: "Questa la squadra viola non la perde"
Atalanta-Fiorentina, Zazzaroni sicuro: “Questa la squadra viola non la perde”
Come finirà Atalanta-Fiorentina? I pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni espressi a Deejay Football Club
Questa volta la coppia si è trovata in totale disaccordo sul risultato finale
Le parole di Zazzaroni—
"Atalanta-Fiorentina? Questa la squadra viola non la perde. Non può perdere anche questa. Quindi dico x."
Il pronostico di Caressa—
"Per me non sarà una partita da pareggio. Vedo una vittoria di una delle due squadre. Dico 1/2."
