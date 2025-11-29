Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Atalanta-Fiorentina, Zazzaroni sicuro: “Questa la squadra viola non la perde”

news viola

Atalanta-Fiorentina, Zazzaroni sicuro: “Questa la squadra viola non la perde”

Atalanta-Fiorentina, Zazzaroni sicuro: “Questa la squadra viola non la perde” - immagine 1
Come finirà Atalanta-Fiorentina? I pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni espressi a Deejay Football Club
Redazione VN

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e Fabio Caressa, noto volto di Sky si sono espressi sul possibile esito di Atalanta-Fiorentina durante Deejay Football Club su Radio Deejay.

Questa volta la coppia si è trovata in totale disaccordo sul risultato finale

Le parole di Zazzaroni

—  

"Atalanta-Fiorentina? Questa la squadra viola non la perde. Non può perdere anche questa. Quindi dico x."

Il pronostico di Caressa

—  

"Per me non sarà una partita da pareggio. Vedo una vittoria di una delle due squadre. Dico 1/2."

 

Leggi anche
Sarri sicuro: “Questi 5 mesi sono stati i più difficili della mia carriera”
A.Lazzari: “Fiorentina di oggi come quella 2011-2012. Basta una scintilla”

© RIPRODUZIONE RISERVATA