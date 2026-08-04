Il noto procuratore Eugenio Ascari è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per analizzare la situazione legata a Franco Mastantuono. Ecco le sue parole:

"Mastantuono è un giocatore straordinario, per la Fiorentina sarebbe un colpo fuori dal normale. Parliamo di un classe 2007 che il Real Madrid ha pagato 45 milioni di euro più bonus. La Fiorentina deve superare le difficoltà legate alla concorrenza di squadre sia italiane che estere, però il Real Madrid preferirebbe girarlo proprio alla Fiorentina: in viola potrebbe giocare con grande continuità, molto più che al Milan, alla Roma o al Benfica".

"Credibilità incredibile grazie a Paratici"

"Se è cambiata la dimensione della Fiorentina? Sicuramente sì, l'arrivo di Paratici ha fatto acquisire al club viola una credibilità incredibile. Basta vedere l'acquisto di Atta, che era seguito da mezza Europa: è stato un segnale importante, esattamente come gli altri arrivi portati a termine finora".

"La formula per il colpo e la collocazione tattica"

"Per l'operazione Mastantuono bisogna considerare che ogni trattativa ha una storia a parte. Non è detto che la Fiorentina possa prenderlo a titolo definitivo come ha fatto con Valdepenas: magari il Real non vuole perdere la proprietà del calciatore e per questo spinge per darlo via in prestito secco, così da valorizzare l'investimento fatto un anno fa. Se la Fiorentina riuscisse a prenderlo, in qualunque modo, sarebbe un innesto utilissimo. Tatticamente nasce trequartista in Argentina, ma in Spagna ha giocato anche da esterno destro. Nelle squadre di Grosso servono esterni con tanti gol nelle gambe; Mastantuono non ha il piede caldissimo in zona gol, ma con Kean in avanti le reti dovrebbe farli la punta e non l'argentino. Inoltre Grosso potrebbe fare anche il 4-2-3-1 e Mastantuono sarebbe perfetto per agire dietro al centravanti".

"Il futuro di Kean e la strada tracciata da Valdepenas"

"Kean? Dovrebbe rimanere in viola, anche se il calcio riservare sempre sorprese. Per me ha il 70%-80% di possibilità di restare alla Fiorentina, poi chiaro che se dovesse arrivare una cifra fuori mercato tutto potrebbe essere rimesso in gioco. Per quanto riguarda Valdepenas, è un giocatore preso con la stessa formula dell'operazione Nico Paz: si vede chiaramente che il Como ha aperto una strada strategica che in molti utilizzeranno nei prossimi anni".