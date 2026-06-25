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Antognoni: “Centenario? Non voglio che questa storia diventi una telenovela”

Giancarlo Antognoni
Antognoni torna sul centenario della Fiorentina: “Se non andrò mi dispiacerà per i tifosi, ma la mia scelta ha motivi precisi”.
Redazione VN

Lo storico numero 10 e bandiera della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è tornato a parlare della possibile assenza alla festa per il centenario del club viola nel corso di un intervento a Radio Sportiva.

Il centenario? Non voglio farla diventare una telenovela. In caso non dovessi andare mi dispiacerebbe per i tifosi, ma quando una persona prende una scelta non deve essere interpretata necessariamente come una cosa negativa. È una scelta presa per motivi ben precisi, non perché mi sono svegliato la mattina e ho deciso così.

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