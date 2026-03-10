Amoruso: “Leader assenti, mercato sbagliato. Ma Vanoli ha ereditato tanti problemi”

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così del momento che sta attraversando la Fiorentina:
Vanoli poteva dare di più? Stiamo a sottolineare gli errori, che lo stesso allenatore ha fatto, ma parto da un altro presupposto, ossia da dove ha preso la squadra. Poteva fare meglio, ma le mancanze che la squadra aveva a livello fisico e motivazionale sono diminuite. In questo momento l'unico obiettivo è portare la barca alla salvezza, e poi riuscire a programmare qualcosa di serio. C'è da capire se si vuole alzare davvero l'asticella, non come quest'anno, o vivacchiare. Mi auguro che le figuracce fatte ultimamente abbiano svegliato tutti e riportato i giocatori coi piedi per terra. Questa squadra non ha tanti leader, e quest'anno non sono nemmeno in grandi condizioni. Quando non sei abituato a lottare nel fango fai più fatica, è vero che servono anche prestazioni sporche ma in questo tipo di partite serve la voglia e l'orgoglio che non si è ancora visto. Anzi, sembra proprio che ci sia la convinzione di essere forti e che la salvezza in qualche modo arriverà, ma come? La differenza la fa essere gruppo: che ci fosse qualcosa che non andava si è visto a Reggio Emilia, tanti arrivati in estate non si erano integrati e sono andati via subito. Peggio Parma o Udine? In Friuli è mancato tutto, non c'è stata partita contro una squadra che ha tante lacune e le parole di De Gea aggravano una prestazione preoccupante. Domenica il pareggio brutto lo puoi accettare perché non è una squadra facile da affrontare.
