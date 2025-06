Amoruso: “Pioli non mi convince, preferisco Di Francesco. Ecco il motivo”

"Al presidente di un club non imponi niente. Ogni consiglio dato da un direttore sportivo, gli entra da una parte e gli esce dall'altra. E' impossibile per i dirigenti comunicare con i proprietari. Pradé è un direttore generale più che uno sportivo. Non ditemi che ha fatto un brutto mercato, perché è stato il migliore dell'era Commisso. Forse Palladino ha capito che la società non avrebbe migliorato la squadra attuale e insieme al brutto rapporto con la piazza e Pradé, sono stati i motivi di questa divisione anticipata. Tutti credevano che il potenziale della rosa attuale, fosse ben più alto del piazzamento raggiunto all'ultima giornata. Nonostante la squadra fosse formata da molte scommesse: da Kean e De Gea a Gosens e Adli. Sono convinto che in caso di offerta da 52 milioni l'attaccante italiano partirà."