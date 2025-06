Grazie Edoardo. Pradè scelga e protegga il nuovo allenatore

Il tifoso viola Leonardo Vonci saluta con affetto Edoardo Bove e sprona Pradè a ricostruire la Fiorentina, a cominciare dal tecnico

Leonardo Vonci 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 11:31)

Grazie Edoardo — EDOARDO è stata, per me, la pagina più bella dello scorso anno inerente alla nostra Fiorentina. Un calciatore e un uomo di una intelligenza unica, un calciatore che rendeva tutto semplice, nonostante un lavoro di grande fatica. Il miglior periodo a livello di risultati e di gioco è durato finché Edo è stato in campo. Paragonandolo a calciatori del passato mi vengono in mente Gattuso, De Napoli, Francesco Romano, Colombo e Jorgensen. Calciatori che nel mezzo a grandi campioni portavano un ingrediente unico chiamato EQUILIBRIO.

Per quanto mi riguarda la notizia più bella di questo calcio malato sarebbe che Edo potesse ritornare alla propria attività. E se lo facesse in maglia viola varrebbe per me uno scudetto della Fiorentina. La domenica che abbiamo giocato all'Olimpico contro la Roma ho pianto come un bambino. Due tifoserie che non si sopportano, ma sono terribilmente uguali nell'amore che ripongono nei propri colori e nei giocatori che amano. Quando Edoardo è stato chiamato dalla curva sud per il meritato tributo, si è pento ogni tipo di rivalità e le bandiere viola e giallorosse che sventolavano erano tutte per lui. Adesso non so se la Fiorentina eserciterà il riscatto, molto probabilmente tornerà a Roma per affrontare al meglio, vicino a casa, ogni tipo di visita e controllo sperando che un giorno possa tornare quella STRAMERITATA IDONEITÀ SPORTIVA. Auguro ad Edo tanta felicità, di diventare presto Babbo, sono convinto che un figlio gli darebbe quelle gioie che solo una creatura regala. FORZA EDO, quella maglia viola numero 4 è li che ti aspetta, a Firenze sarai sempre a casa tua, non è da tutti essere amati dalle due più belle città del mondo.

Situazione allenatore Nel calcio vige la regola che l'allenatore venga scelto dal direttore sportivo, questo per programmare presente e futuro della società per la quale lavorano, inerente alla parte tecnica. Per un discorso di giustizia bisognerebbe che Daniele Prade' desse le dimissioni come ha fatto Palladino ma questa ipotesi la vedo molto lontana e penso che il DS romano sia di nuovo sul cavallo viola anche il prossimo anno. Per troppi anni non abbiamo capito chi fosse stato l'uomo che sceglieva il tecnico viola, spesso a metà campionato si è sparso la voce che il tecnico in esercizio non fosse stato scelto dal DS.

Adesso il clima non è più idilliaco e disposto a sopportare l'ennesimo anno condito da dissapori. SE PRADÈ SARÀ IL DS VIOLA DOVRÀ SCEGLIERE, PRESENTARE E PROTEGGERE IL FUTURO ALLENATORE DELLA FIORENTINA. Andare a braccetto tutto l'anno insieme e se a maggio i risultati non saranno sufficienti: MEDAGLINA E ARRIVEDECCI". Cosi funziona nelle aziende dove i manager hanno stipendi da privilegiati per le responsabilità che hanno. Caro Daniele, sarà una scelta non facile, la Fiorentina è calata nel prestigio del calcio italiano insieme a Torino e Udinese nel centro classifica. Non è il nostro range, la nostra squadra deve stare nelle posizioni che contano, se poi non te la senti puoi tranquillamente passare la mano. FORZA FIORENTINA!!