Amoruso: “Non ho visto nessun miglioramento in Palladino. Non credo all’Europa”

"Secondo me, Palladino può crescere come allenatore. Però dall'inizio della stagione non ho ancora visto nemmeno un miglioramento. La rosa viola ha tantissima qualità. Vedere Gudmundsson prendere palla vicino alla difesa è una cosa senza senso . La Fiorentina dovrà cambiare in meglio, la prossima stagione. Per fare questo servirà una competizione europea, oppure una spesa enorme sul mercato."

"Squadra adagiata su Kean"

"Questa squadra si è adagiata un po' troppo su Kean. Sta facendo una stagione incredibile, però non sfruttiamo tutte le altre alternative, come gli inserimenti dei centrocampisti. Delle volte cerchiamo l'ex Juventus e aspettiamo che faccia qualcosa. Con tutta la qualità che abbiamo questa non è una cosa buona per la squadra. Non puoi non creare occasioni da gol con le "piccole" del campionato. Siamo andati in difficoltà con tutte le società della parte destra della classifica."