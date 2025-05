Kean, Gudmundsson, De Gea: tre grandi incognite. E quante tentazioni

Su Gudmundsson e De Gea

Un capitolo a parte va dedicato senza dubbio a Gudmundsson e De Gea. La questione dell'islandese appare come un rebus complicato da risolvere al di là del ritorno in Europe o meno. Il riscatto che la Fiorentina dovrebbe far valere nei confronti del Genoa è pesante a livello economico, ma il rendimento stagionale di Gud non ha raggiunto la sufficienza piena. Colpa di chi o di cosa? Del ruolo, della vicenda processuale che ha tolto tranquillità al giocatore, della posizione in campo che (forse) potrebbe aver finito per imbrigliare la fantasia del giocatore? Di sicuro il riscatto di Gud sará argomento di una discussione all'interno del club. Con risultato dall'esito imprevedibile. Chiusura per De Gea. Automatismo per il rinnovo a parte, una Fiorentina senza Europa sarà capace di resettare le mille tentazioni che uno dei più forti portieri a livello internazionale si porterà dietro durante l'estate?