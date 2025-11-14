Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è stato ospite al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:
Amoruso: "La difesa è allo sbando. Cambio modulo? Ora servono certezze"
E' stato concreto, senza voler offendere il lavoro fatto prima. Ha trovato una situazione compromessa e deleteria: una squadra che non giocava da squadra, una resa in campo alternata. Ha messo di fronte alla realtà sia i calciatori che i tifosi. Mai come ora serve l'aiuto dei tifosi, tutte le partite sono determinanti. Non sarà facile, ma c'è tempo per recuperare. Il lavoro è l'unica via.
La difesa—
La difesa è un reparto allo sbando. Troppi gol subiti, troppe situazioni dove si guarda e basta senza prevenire. Per farlo devi avere la mente lucida. Non c'è capacità di leggere le situazioni. Bisogna ripartire dalla basa: distanze minime tra compagni e altre cose. Vanoli è arrivato subito alla conclusione che bisogna marcare a uomo, mi sorprende che Pioli non abbia cambiato. In questo modo hai un punto di riferimento, è per dare maggiore responsabilità ai calciatori.
Cambio modulo—
Non hai esterni offensivi, giocare con il 4-3-3 è difficile, non ci sono le coordinate calcistiche e logiche. Prima di cambiare sistema di gioco avrà parlato con la squadra e con i singoli. Lui deve far stare la squadra tranquilla, devono sentirsi padroni di quello che fanno. Nonostante gli errori, più dei singoli che del sistema, cerchi di non togliere loro la piccola certezza.
