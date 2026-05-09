Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Gud? Le colpe vanno divise. Deluso da Comuzzo, dove vedrei Kean”
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Amoruso: “Gud? Le colpe vanno divise. Deluso da Comuzzo, dove vedrei Kean”
Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha parlato del presente e del futuro della Fiorentina
Mi aspettavo qualcosa già a Roma, invece la squadra è stata senza gioco e carattere. Il Genoa è stato riplasmato da De Rossi, mi auguro che ci sia una partita. Qualche giocatore deve convincere la società con ottime prestazioni, ma dobbiamo capire chi sarà il nuovo allenatore.
Il futuro—
Non si parla di rivoluzione, non ci saranno 20 giocatori in uscita: ci sarà un cambio di rotta. Servono idee, personalità. Sarà un anno di transizione. Il mercato deve essere curato, alcuni giocatori sono idonei per rimanere.
I singoli—
Gudmundsson secondo me andrà all'estero. Anche l'anno scorso non c'era un gioco idoneo a lui, è complicato per un giocatore con le sue caratteristiche. Lui poi ci ha messo del suo, ma le colpe vanno divise. Comuzzo mi ha deluso tantissimo. Kean? Stiamo parlando di cifre alte. Anche l'infortunio a livello di mercato va verificato, ma anche per la Fiorentina stessa. Lo vedrei bene in una squadra di Allegri o all'estero.
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