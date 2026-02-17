Amerini: “Vanoli ha lavorato come Allegri e Conte. Ecco il suo grande merito”

Il lungo commento di Daniele Amerini a Radio Bruno

Redazione VN 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 20:12)

Daniele Amerini, ex centrocampista, ha commentato a Radio Bruno il momento della Fiorentina, soffermandosi sulla recente vittoria contro il Como e sulle dinamiche che hanno caratterizzato la stagione viola.

Secondo Amerini, la squadra è partita con ambizioni alte ma ha subito un calo di certezze a causa di un inizio di stagione in cui, soprattutto dal punto di vista fisico, mostrava fragilità. “La squadra tremava un po’ sulle gambe, ha iniziato a pareggiare e perdere, e non è riuscita a reagire. Con il cambio di allenatore, Vanoli ha ridato una buona condizione fisica e una fisionomia più chiara”, ha spiegato.

L’ex calciatore ha sottolineato il salto di qualità visto contro il Como: “Non possiamo dire che la Fiorentina abbia brillato tecnicamente, ma ha giocato tatticamente in modo perfetto e con grande motivazione. Sempre corta, mai concedendo spazi al Como, furba negli ultimi 15 minuti: è una squadra che sa di dover tornare a lottare”.

Infine, un’analisi sul lavoro di Vanoli: “Probabilmente ha lavorato come Allegri o Conte in termini di preparazione fisica e motivazione. Ha fatto calare i giocatori nella realtà della Fiorentina, con partite minuziosamente preparate. Solo con la condizione fisica adeguata i giocatori riescono a esprimersi al meglio, e la vittoria a Como lo dimostra”.

Amerini conclude con un monito: “Ora serve continuità. La mentalità mostrata contro il Como deve diventare un modello anche per le prossime partite, a partire dallo scontro diretto col Pisa. Solo così la Fiorentina potrà davvero consolidare la propria salvezza”.