L'ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini, intervenuto alla trasmissione "Maracanà" di Tmw Radio, ha parlato anche della squadra viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amerini: “Prossima stagione una grande opportunità per la Fiorentina, vi spiego”
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Amerini: “Prossima stagione una grande opportunità per la Fiorentina, vi spiego”
Secondo l'ex centrocampista viola, la coppia Paratici-Grosso può costruire un nuovo progetto molto interessante
Non invidio Paratici, è atteso da un grande lavoro quest'estate. Spero che colga una grande opportunità, quella di costruire un nuovo progetto in casa Fiorentina, ambizioso, giovane, che faccia divertire il tifo gigliato. Devono darsi tre anni per tornare ad altissimi livelli. La gente di Firenze vuol vedere un bel calcio e la scelta di Grosso va in quella direzione. L'attuale guida del Sassuolo può essere definita un giochista. Andrà via qualche pezzo grosso, tipo Dodò o Kean, ma sono sicuro che troveranno i profili giusti, l'importante che siano felici di essere a Firenze e determinati. Senza coppe, giocando solo la domenica, si può lavorare e costruire durante tutto l'anno.
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