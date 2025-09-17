Agostinelli: “Centrocampo viola troppo leggero. Pioli farà un ottimo lavoro”

Andrea Agostinelli, ex calciatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Nell'assetto iniziale la Fiorentina, con questo 3-5-2, con le punte che non davano una mano, con un centrocampo un po' leggero, si è concessa al Napoli. O sei talmente più forte, oppure con due punte è difficile giocare in questo modo. Vedo un cambio di mentalità nei viola, serve un po' di pazienza. Il Napoli è più forte senza dubbio, quindi è una partita a sé. Pioli ha il dovere di sistemare questa rosa, che è un organico forte. È ancora un cantiere aperto ma il tecnico sono sicuro che farà un ottimo lavoro. Como? Gli avversari iniziano a rispettarlo. Così nascono le problematiche, nessuno ti sottovaluta. Con la Fiorentina sarà una partita importante, sarò curioso di vederla
