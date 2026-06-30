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Aglietti su Grosso: “Può essere l’anno della consacrazione. È un allenatore moderno”

Grosso
Le parole dell'allenatore Alfredo Aglietti a Radio Bruno
Redazione VN

L'allenatore Alfredo Aglietti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole sulla prossima stagione della Fiorentina:

L'ultima stagione è stata difficile, poi per fortuna la Fiorentina è uscita. Da qui si riparte per una stagione nuova che dia delle soddisfazioni. Paratici è una garanzia, uno dei dirigenti più importanti in Italia. Le vittorie vengono costruite anche a tavolino, con uno scouting importante.

Grosso

—  

Ci si aspetta tanto da Grosso, un allenatore importante che ha fatto della gavetta. Può essere l'anno della consacrazione. Credo che voglia dare un'impronta moderna che diverta i tifosi, è un giochista. In Serie B ha fatto molto bene e quest'anno con il Sassuolo si è confermato. La Fiorentina sarà una piazza difficile, ma lui si metterà alla prova. Gli esterni sono fondamentali, ma saranno importanti anche gli inserimenti delle mezz'ale.

Viery

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Un giocatore importante, di prospettiva. L'anno scorso la difesa aveva avuto delle difficoltà. La conoscenza di Paratici è anche questa: scovare talenti in giro per il mondo.

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