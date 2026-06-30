L'allenatore Alfredo Aglietti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole sulla prossima stagione della Fiorentina:
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Aglietti su Grosso: “Può essere l’anno della consacrazione. È un allenatore moderno”
Le parole dell'allenatore Alfredo Aglietti a Radio Bruno
L'ultima stagione è stata difficile, poi per fortuna la Fiorentina è uscita. Da qui si riparte per una stagione nuova che dia delle soddisfazioni. Paratici è una garanzia, uno dei dirigenti più importanti in Italia. Le vittorie vengono costruite anche a tavolino, con uno scouting importante.
Grosso—
Ci si aspetta tanto da Grosso, un allenatore importante che ha fatto della gavetta. Può essere l'anno della consacrazione. Credo che voglia dare un'impronta moderna che diverta i tifosi, è un giochista. In Serie B ha fatto molto bene e quest'anno con il Sassuolo si è confermato. La Fiorentina sarà una piazza difficile, ma lui si metterà alla prova. Gli esterni sono fondamentali, ma saranno importanti anche gli inserimenti delle mezz'ale.
Viery—
Un giocatore importante, di prospettiva. L'anno scorso la difesa aveva avuto delle difficoltà. La conoscenza di Paratici è anche questa: scovare talenti in giro per il mondo.
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