Aglietti: “Sembra la Fiorentina di tre mesi fa, per vincere deve andare bene tutto”

L'ex centravanti, oggi allenatore, definisce come negativo il punto ottenuto contro il Parma
Ospite negli studi di Rtv38, durante la trasmissione "Viola" Alfredo Aglietti ha detto:

Sembrava di assistere alla Fiorentina di tre mesi fa, i giocatori volevano la palla sui piedi senza nessun movimento e per il Parma è stato fin troppo facile difendersi. Questo punto lo ritengo negativo, spero che nelle prossime settimane non dovremo ripensare a questa sfida. Le difficoltà viola? Contro le squadre chiuse soffriamo sempre. Vediamo cosa succede a Cremona, di sicuro Udine ha lasciato degli strascichi, sia livello di scelte che di dichiarazioni del mister. A questa squadra deve andar tutto bene per riuscire a portare l'intera posta in palio a casa.

