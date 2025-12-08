L'allenatore Alfredo Aglietti, ad RTV38 durante Viola, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Aglietti: "Scene del Mapei un peccato. Alla Fiorentina sta mancando tutto"
Aglietti: “Scene del Mapei un peccato. Alla Fiorentina sta mancando tutto”
L'allenatore, Alfredo Aglietti, ha parlato della situazione in casa Fiorentina e di quello che sta mancando per uscire da questa crisi
Si parlava di bel gruppo e bella atmosfera, poi l'allenatore svela il retroscena sul rigore, Kean fa il "musino" per tutta la partita e Gudmundsson risponde. Dove è l'unità di intenti? Se Mandragora tira e fa gol, tutti devono andare ad abbracciarlo. Se vengo sostituito, l'allenatore lo devo salutare. Ci sono tanti episodi che mi fanno pensare che non c'è voglia di stare insieme e dimostrare sul campo unione. A me piacerebbe che ogni tanto ci fosse un lungo silenzio stampa, con una sola persona che parla durante la settimana. E' un peccato aver assistito a queste scene con 4000 tifosi presenti a Reggio Emilia. Alla Fiorentina sta mancando tutto: mentalità, tattica e fisicità.
