Ospite di "Viola" su Rtv38, l'ex centravanti ed oggi allenatore Alfredo Aglietti si è soffermato sulla questione tattica della Fiorentina:
Aglietti: “Pioli scelga il sistema e continui sempre con quello, basta cambiare”
Il consiglio all'allenatore viola del tecnico toscano
Da inizio torneo abbiamo visto una Fiorentina sempre diversa, ma a questo punto Pioli deve scegliere una linea e seguirla sempre. Ad esempio, se i giocatori sono quelli dello scorso anno, in pratica, allora torni a fare il 3-5-2 ed il gioco dell'ultima stagione. Poi certo, se durante la settimana, il lavoro viene impostato su certe idee tattiche e tecniche, provando a basare i movimenti della squadra su determinate idee e sistemi, allora è naturale che i giocatori in partita provino a farle ed a seguire le volontà del loro allenatore. Il problema è che la Fiorentina è in crisi, lo dicono i punti e le prestazioni. I numeri preoccupano e ora c'è un calendario niente male… Squadra in ritiro? Non serve a niente, serve solo l'assunzione di responsabilità da parte di ogni singolo calciatore.
