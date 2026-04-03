L'ex tecnico Alfredo Aglietti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole
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Aglietti: “Piccoli condizionato dal prezzo. Kean avrà ancora delle scorie”
"Il Verona è una squadra strana, sembrava poter lottare in modo diverso per salvarsi. Con la Fiorentina sarà l'ultimissima spiaggia, è mancata la continuità, ma ci sono stati dei cali inaspettati. Quello che aveva fatt di buono se lo è rigiocaro nel breve termine. Verona e Pisa sono in una situazione davvero difficile. La sosta in genere si utilizza per rimettere in bolla i ragazzi che stanno peggio fisicamente. Vanoli si dovrà inventare nuove soluzioni a destra. Con l'avvento di Vanoli e la continuità alcuni giocatori hanno trovato fiducia, come Ndour. I suoi gol in Under 21 sono un segnale importante per la Fiorentina. La Viola avrà un finale di stagione thriller, e per questo bisognerà fare risultato adesso."
Su Piccoli: "Per un attaccante è importante segnare, quello sposta le cose e la percezione. Quando segni provi cose difficili, e spesso ti riescono, il tiro non entra. Sta dando una mano ultimamente, ma il valore di mercato che gli è stato dato le condiziona. Kean deve ripartire, ma la delusione è chiaro che c'è. Un po' di scorie ci saranno, dovrà essere bravo Vanoli a motivarlo."
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