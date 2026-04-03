Aglietti: “Piccoli condizionato dal prezzo. Kean avrà ancora delle scorie”

"Il Verona è una squadra strana, sembrava poter lottare in modo diverso per salvarsi. Con la Fiorentina sarà l'ultimissima spiaggia, è mancata la continuità, ma ci sono stati dei cali inaspettati. Quello che aveva fatt di buono se lo è rigiocaro nel breve termine. Verona e Pisa sono in una situazione davvero difficile. La sosta in genere si utilizza per rimettere in bolla i ragazzi che stanno peggio fisicamente. Vanoli si dovrà inventare nuove soluzioni a destra. Con l'avvento di Vanoli e la continuità alcuni giocatori hanno trovato fiducia, come Ndour. I suoi gol in Under 21 sono un segnale importante per la Fiorentina. La Viola avrà un finale di stagione thriller, e per questo bisognerà fare risultato adesso."