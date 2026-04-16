Lele Adani fuori dalla Rai? Nelle ultime ore questa ipotesi sta prendendo piede. L'ex difensore della Fiorentina dopo il ritiro è diventato un popolare talent televisivo e social. Da alcune stagioni è opinionista della "Domenica Sportiva", e seconda voce di Alberto Rimedio per le gare dell'Italia. Secondo Affari Italiani, le numerose critiche arrivate nei suoi confronti, non hanno lasciato indifferente il board dirigenziale della Rai.
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Adani rischia il posto in RAI? La decisione affidata al nuovo direttore
Lele Adani potrebbe lasciare la Rai. Le polemiche sul suo conto persistono
Futuro in bilico—
Marco Lollobrigida dovrebbe essere il nuovo direttore di Rai Sport, e dovrà decidere il futuro di Adani. Ma se alla guida fosse rimasta Alessandra De Stefano, sempre secondo la testata, Adani avrebbe dovuto lasciare la Rai.
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