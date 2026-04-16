Adani rischia il posto in RAI? La decisione affidata al nuovo direttore

Lele Adani fuori dalla Rai? Nelle ultime ore questa ipotesi sta prendendo piede. L'ex difensore della Fiorentina dopo il ritiro è diventato un popolare talent televisivo e social. Da alcune stagioni è opinionista della "Domenica Sportiva", e seconda voce di Alberto Rimedio per le gare dell'Italia. Secondo Affari Italiani, le numerose critiche arrivate nei suoi confronti, non hanno lasciato indifferente il board dirigenziale della Rai.