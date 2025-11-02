Adani: “Oggi la Fiorentina peggiore: ha paura del suo popolo e non ci sono idee”

L'ex difensore della Fiorentina Lele Adani, oggi commentatore tv, ha parlato del momento viola alla "Domenica Sportiva" di Rai Sport:
Nella squadra viola non c’è nulla che va bene, se ci si appella alla sfortuna non si è capito niente di quello che ci ha detto questo scorcio di campionato. Non ci sono idee, personalità, gioco, vedo in campo calciatori svagati: è tutto sbagliato. Pioli ha sostituito completamente il centrocampo all’intervallo ma non è cambiato nulla. Ci sono tre giocatori di livello alto, De Gea, Dodo e Kean, ma anche loro sono sfiduciati, poi tanti ragazzi che sembrano disputare un campionato Primavera. Quando devi salvarti non si gioca così, ma col coltello tra i denti, col cuore, dove non arrivano le idee ci arrivano gli attributi. Questa Fiorentina non ha nulla. È una squadra che ha paura, più che sul valore della rosa bisogna andare su discorsi interiori: è una squadra fredda dentro, ha poco spirito e si impaurisce anche di fronte alla sua gente. Quando hai paura del tuo popolo è come toccare il fondo. Contro il Lecce è stata la partita peggiore.
