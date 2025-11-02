Così l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso a "Viola" su Rtv38:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Oggi squadra menefreghista. E dire che d’estate eravamo contenti”
news viola
Amoruso: “Oggi squadra menefreghista. E dire che d’estate eravamo contenti”
L'ex calciatore viola commenta il momento della Fiorentina
Che cosa vuoi dire ai tifosi, si fanno un mazzo così e tanti sacrifici per seguire la squadra, però voglio ricordare a tutti, non solo a loro ma anche ai giornalisti, che quest'estate eravamo tutti contenti dell'arrivo di Pioli, del mercato e delle conferme in rosa. Adesso troppo facile criticare tutto e tutti, aspettiamo e vediamo cosa succede. Mi auguro che a prendere le decisioni, specie quelle tecniche, non sia solo Ferrari, ognuno deve fare il suo mestiere. Contro il Lecce ho visto giocatori menefreghisti, Pioli è stato tradito da alcuni di questi. Mi dispiace per Comuzzo, che non può fare il centrale della difesa a tre, viene spostato da una parte all'altra e non ci sta capendo più nulla poverino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA