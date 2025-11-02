Nel post-partita di Fiorentina-Lecce su Rtv38, l'ex tecnico della Primavera gigliata Renato Buso, che ha vestito la maglia viola anche da calciatore, ha detto la sua indicando in modo preciso un nome per il dopo-Pioli in caso di esonero del tecnico emiliano:
Buso: “Chi al posto di Pioli? Chiediamo alla Figc Baldini, è lui l’uomo giusto”
Il tecnico toscano è l'attuale commissario tecnico dell'Under 21
L'unico che può risollevare la Fiorentina da questa condizione è Silvio Baldini, attuale selezionatore dell'Under 21 azzurra. La società gigliata deve andare in Federazione e chiedere una deroga, rappresenta sicuramente il nome giusto per ripartire e uscire da questa situazione complicatissima. Riporterebbe equilibrio e gioco.
