Ad Pisa (Dazn): “Ci mancano i dettagli. Chiusura di Ranieri la sliding door”

Intervenuto nel post partita di Fiorentina-Pisa, ai microfoni di DaIzn ha parlato l'Ad dei nerazzurri Giovanni Corrado:
La sliding door è stata la chiusura di Ranieri su Meister perché dobbiamo avere la capacita di trasformare i dettagli in risultati, come l'errore di Fagioli che in una partita del genere era grosso. Approccio sbagliato? Abbiamo avuto cinque-sei situazioni per ripartire nel primo tempo e abbiamo sbagliato tecnicamente. L'approccio in queste partite in trasferta è fondamentale, non devi prendere gol e poi sperare di uscire alla lunga. Non è stato così ed è chiaro che la partita cambia perché abbiamo fatto peggio di ciò che immaginavamo. Continuiamo però a stare dentro le partite, dobbiamo solo migliorare nei dettagli. Oggi abbiamo avuto grandi occasioni per riaprire la partita, siamo sempre a nove punti dalla salvezza, alcune squadre hanno cambiato la loro stagione in due partite.
