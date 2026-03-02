Brovarone: “Non ha senso stravolgere la squadra per un giocatore”

Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno al termine di Udinese-Fiorentina. Le sue parole:
Le parole dell'intermediario di mercato e tifoso viola, Bernardo Brovarone, dopo la deludente prestazione della Fiorentina a Udine
Si fa le 2 di notte a parlare di questa sconfitta. A messo le mani dentro ad una formazione che aveva trovato una quadra. Ci sono valori di bassissimo profilo, ma Vanoli ha demotivato tutto e tutti. Stasera non è andato niente. Rugani? Lasciamo stare, perché c'è tanta responsabilità dell'allenatore. Non ha senso stravolgere la squadra per un giocatore che rientra ora e che gioca una volta ogni dieci anni. Kean e Gudmundsson non so cosa abbiano: son due anni che giocano insieme e non ho visto un assist di uno per l'altro. Stasera è stata una botta. Se prendiamo il terzo allenatore andiamo giù
