R. Galli: “Formazione anti-West Ham? Ecco chi sono i favoriti”

"Credo che bisogna cercare di essere tranquilli prima di eventi di questo genere. Credo quindi che la Fiorentina deve affrontare la situazione con freddezza. Formazione? Credo che ci sarà Igor in difesa. A centrocampo più che Castrovilli vedo Mandragora. Davanti c'è un ballottaggio: Cabral è leggermente favorito su Jovic che è però in rialzo. Kouame? Ha delle chance. Ikone? Italiano è partito quasi sempre con lui, e credo sarà dei titolari. Amaro in bocca in caso di sconfitta? Certo, arrivare in due finali e non portarne a casa nemmeno una sarebbe deludente. I conti si fanno dopo comunque. L'ambiente a Praga? Sarà elettrico. Non tutti riusciranno ad esserci ma sicuramente la pressione mediatica è alta, anche perché la partita di mercoledì per la Fiorentina vale una stagione".