Quanto vale la Conference League? Tutti i possibili introiti

Tutto quello che c'è da sapere sui premi distribuiti ai club per la partecipazione all'Uefa Conference League.

Saverio Pestuggia

La premessa è doverosa: nessun club è ammesso di diritto alla Conference League ma vi si accede attraverso una fase preliminare più o meno lunga che varia in funzione della nazione di appartenenza. Per la squadra che rappresenta l'Italia l'accesso è subordinato ad un playoff.

Ai 32 club qualificati alla fase a gironi, la UEFA distribuirà un totale di 235 milioni di euro che sarà suddiviso nel modo seguente: 94 milioni come quota base di iscrizione (2,94 milioni a squadra). Altri 94 milioni saranno legati alle performance e per la precisione nei gironi eliminatori verranno distribuiti 500.000 euro per vittoria e 166.000 euro per ogni pareggio. Gli importi non distribuiti (168 mila euro per ogni pareggio) verranno ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale al numero di vittorie.

Passando poi alla fase ad eliminazione ci sono 300.000 euro a club per la qualificazione agli spareggi a eliminazione diretta, la qualificazione agli ottavi di finale vale 600.000 euro, la qualificazione ai quarti di finale porta 1 milione di euro a club, le semifinali aggiungono altri 2 milioni di euro e poi la qualificazione alla finale vale 3 milioni di euro a club. Infine la squadra vincitrice della Conference League riceverà 2 milioni di euro. Fino a qui una vittoria della Coppa con 3 vittorie nel girone e due pareggi porterebbe 13.670.000 euro.

Ma non è tutto perché dobbiamo aggiungere anche un totale di 23,5 milioni distribuiti in base al coefficiente Uefa delle 32 partecipanti alla fase finale. La squadra con il punteggio più basso riceverà una quota di 44.500 euro. Per ogni posizione in classifica verrà aggiunta lo stesso bonus. La prima in classifica riceverà quindi 32 quote di coefficiente pari a 1,42 milioni di euro.

Infine altri 23,5 milioni sono legati quote variabili legate al market pool: sarà distribuito secondo il valore proporzionale di ciascun mercato televisivo dei club partecipanti alla Conference League e suddivisi tra le squadre partecipanti di ogni federazione. La metà verrà distribuita in parti uguali per ogni nazione e l'altra metà sarà variabile a seconda dei risultati. Siccome la Fiorentina se accederà alla fase a girini sarà l'unica italiana presente avrà diritto al 100% della quota spettante all'Italia (se per esempio fossero 20 le nazioni rappresentate ai viola toccherebbero circa 600.000 euro) e una quota uguale o superiore in funzione del cammino.

Tutti i conti sono ipotetici perché come abbiamo premesso la Fiorentina per essere ammessa alla Conference League dovrà vincere il playoff. Se però ad esempio la Roma dovesse vincere la Coppa, le casse del club avranno un totale superiore ai 15 milioni di auro.