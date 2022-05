Conosciamo meglio la Conference League

Tutto quello che c'è da sapere sulla Conference League competizione a cui parteciperà la Fiorentina

Il prossimo sarà il secondo anno per la Conference League, la terza competizione creata dall'Uefa per dare spazio alle squadre, a volte blasonate, che non riescono a centrale l'obiettivo Champions o Europa League. Alla Conference League partecipano in tutto 184 squadre di cui almeno una per ciascuna delle 55 federazioni e 46 club eliminati dai preliminari di Champions e Europa League. Prima della fase a gironi ci sono tre turni di qualificazione e un turno di play off (diviso in un percorso principale e un percorso campioni per coloro che si sono trasferiti dalle altre competizioni). Sarà proprio in quest'ultima fase che entrerà in gioco la Fiorentina. Vediamo in dettaglio qui sotto le date previste dall'Uefa per le partite che in linea di massima si giocheranno il giovedì (tranne la finale che si giocherà a Praga) e saranno suddivise in due orari: 18:45 e 21:00.