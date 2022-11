Pupo: “Parole di Jovic uno schiaffo verso i tifosi”

"Per i tifosi della Fiorentina, che cullano la loro squadra come un figliolo, quelle parole sono uno schiaffo, una mancanza di rispetto. A Firenze abbiamo visto sfilare attaccanti del calibro di Kurt Hamrin, Roberto Baggio, Luca Toni e Gabriel Omar Batistuta che ci hanno inorgoglito con le loro giocate e il loro senso di appartenenza. Per noi la Fiorentina sarà sempre un porto cui approdare, mai un ponte che congiunge le rive dell’Arno. Finora, in campionato, Jovic ha segnato la miseria di due gol e ha sbagliato il rigore contro la Juventus, la nostra acerrima rivale. Un ruolino di marcia tutt’altro che irreprensibile, in linea con le sue dichiarazioni. Se il viola non fa per lui, Jovic può serenamente scegliere un colore che meglio lo rappresenta".