Prandelli, l’intuizione tattica del 2008 è un’arma in più. E con la media punti si avvicina a Iachini

Una vecchia intuizione tattica del 2008. Rivisitata, migliorata ma soprattutto interpretata da due giocatori che tra loro hanno sia differenze che punti in comune. Il risultato alla fine premia Cesare Prandelli, fra i protagonisti del 3-0 allo Spezia che permette alla Fiorentina di guardare la classifica con più serenità. Le scelte adottate dal tecnico viola nella ripresa hanno permesso alla squadra di portare dalla sua una gara che ne primo tempo sembrava avviarsi verso scenari inquietanti. Scarso mordente, poche idee ma ben confuse. Poi la svolta, arrivata anche grazie alle sostituzioni operate da Prandelli, alla vena realizzativa di Vlahovic e la voglia di riscatto di Castrovilli ed Eysseric.

È proprio sulla prestazione del francese che vogliamo concentrarci, stavolta in maniera diversa rispetto al taglio dato a più riprese negli ultimi due giorni. Perché oltre alla rete del definitivo 3-0 c’è altro. Il lavoro oscuro fatto da Eysseric nella frazione di gara che lo ha visto protagonista, ha permesso alla Fiorentina di arginare la manovra dello Spezia a centrocampo. Marcatura sul regista bianconero Ricci e conseguente minore pericolosità degli ospiti rispetto al primo tempo. Un ruolo, quello ritagliato da Prandelli per Eysseric, che tanto ricorda quello del “trequartista di contenimento” ricoperto da Santana della stagione 2008/2009.

Sulla panchina viola, anche allora, sedeva il tecnico di Orzinuovi. Fu lui a prendersi critiche ed elogi di un’idea, per alcuni un ossimoro, che oggi, seppur con i dovuti distinguo, viene riproposta con successo. Non una regola da seguire, ma un’arma in più da usare all’occorrenza, in base alle situazioni di gara e all’avversario di turno. Eysseric ha dimostrato di sapersi adattare egregiamente, senza trascurare la fase di costruzione (e di realizzazione). Con l’obiettivo di tornare utile alla causa viola in questa seconda parte di stagione. A proposito: con la vittoria sullo Spezia, la media punti di Prandelli dal suo ritorno in viola a salita 1,063 a partita, sempre più vicina a quella di Iachini da ottobre 2020 fino all’esonero: 1,143. Starà a lui trasformare la tranquillità derivata dal +10 sulla zona retrocessione in prestazioni e risultati.