Santana: “Ero un muratore, ringrazio l’Italia. E non dimentico Firenze”

Mario Alberto Santana si racconta al Corriere dello Sport. La quarantena a Palermo ma anche la voglia di tornare in rosanero (in Serie D) la scorsa estate e quella di non mollare dopo l’infortunio rimediato a dicembre. “Il destino mi ha dato quello che cercavo. E mi ero ripromesso di chiudere il cerchio qui” dice l’argentino che ha vestito la maglia della Fiorentina dal 2006 al 2011. “Se mi sento più argentino o italiano? Sono argentino (ride, ndc)! Con un animo italiano. La mia compagna Federica è palermitana, le mie “pincipessine” sono nate a Varese e Palermo; i primi due figli, che vivono in Argentina con la mamma, a Firenze e Palermo. Ho un debito di riconoscenza nei confronti dell’Italia che mi ha dato qualità di vita diversa da quella che avrei avuto

in Argentina dove facevo il muratore e lo strillone”.