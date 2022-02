Pradè/2: “Preoccupato per Commisso. I soldi di Chiesa e Vlahovic? Vi spiego”

Oltre ai temi strettamente di mercato, Daniele Pradè in conferenza stampa ha affrontato anche l’argomento Commisso e gli orizzonti sportivi della Fiorentina: “Ho sentito l’intervista del presidente e anche io sono preoccupato....

"Ho sentito l'intervista del presidente e anche io sono preoccupato. E' un uomo che ci mette tutto, entusiasmo e soldi e capisco la sua delusione. Oggi è troppo presto per poter dire quali siano i suoi sentimenti, da parte nostra e della squadra faremo di tutto per ridargli forza ed entusiasmo. Cercheremo di riconquistare tutti i tifosi vincendo più partite possibile. Noi per raggiungere obiettivi tecnici e ambizione sportiva non possiamo basarci solo su un calciatore. L'ha dimostrato il mercato di gennaio, abbiamo preso Ikonè quando non c'era assolutamente il sentore della cessione di Vlahovic. Dopo averlo venduto abbiamo subito investito su Cabral, questo dimostra che non vogliamo perdere l'ambizione sportiva ma anzi aumentarla. Se sarà sempre così? Il caso Vlahovic è stato un caso particolare.