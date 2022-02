Freitas: “Commisso ha già ripreso i soldi dati ai Della Valle. Che si aspetta?”

"E' normale che qualcuno non sia contento della cessione di Vlahovic e che si aspetti nuovi investimenti. Cabral, Piatek e Ikone molto validi"

"Sono arrivati a Firenze tre giocatori molto validi. Cabral ha fatto vedere cose molto interessanti in Svizzera, meritando l'arrivo in nazionale brasiliana. La Fiorentina ha però perso uno che ha fatto quel che ha fatto Vlahovic e che è destinato a diventare uno degli attaccanti più forti del mondo. E' tutto normale, sia che la proprietà cerchi di guardare con attenzione all'aspetto economico sia che una parte della tifoseria non sia contenta di questa cessione. Tra Vlahovic e Chiesa la Fiorentina ha incassato una cifra superiore a quella che Commisso ha dovuto pagare ai Della Valle per acquistare il club, senza considerare i vari Veretout, Simeone, Lafont e le altre cessioni. Mi sembra normale che adesso i tifosi si aspettino che l'ambizione della società possa crescere".