SONDAGGIO – Il vostro voto al mercato della Fiorentina

Che voto merita il calciomercato invernale della Fiorentina? A voi la risposta

Si è conclusa una sessione molto movimentata per la Fiorentina e che certamente verrà ricordata per la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus. Non sono mancati però i colpi in entrata con gli arrivi di Piatek, Ikonè e Cabral, tre pedine offensive che nella mani di Italiano avranno il compito di far ripartire l'attacco gigliato.