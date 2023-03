Pradè: “Contenti. Trasferta lunga e dura, ora dobbiamo recuperare e riposarci”

Dopo il passaggio ai quarti di Conference League, il ds viola Daniele Pradè ha commentato a caldo la vittoria di Sivas: "Il campo era brutto e difficilissimo, il pubblico caloroso ma noi siamo stati bravi a non avere paura dello svantaggio e a reagire. E' un'altra vittoria che allunga la nostra striscia, oggi siamo proprio felici, dal presidente a tutti i calciatori. E' stata una trasferta molto dura, lunga, siamo stati due giorni e mezzo senza luce, al buio, perché siamo arrivati di sera e fatto un solo allenamento di pomeriggio. Torneremo tardi a Firenze - dice ai canali ufficiali viola - dobbiamo essere bravi a riposare e trovare energie mentali più che fisiche però questa squadra ci sta dando delle certezze.

La squadra vuol giocare, vuole imporre il proprio calcio. Oggi non era facile, dal campo si alzavano zolle, voglio fare i complimenti a Ranieri: se lo merita, è forte, astuto, furbo. Ha fatto la gavetta e gli facciamo i complimenti più sentiti. Milenkovic? Nikola è fortissimo, deve fare più gol di testa, sono molto arrabbiato per l'ammonizione ma tutta la squadra ha reagito e fatto un'ottima partita. Bianco? Non commento l'episodio, ora serve solo riposarci.