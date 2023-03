Sivasspor-Fiorentina, PAGELLE VN: Ancora Cabral! Milenkovic-Quarta: non si passa

QUARTA 7 : Con personalità fin da subito nella gestione del pallone. Si permette anche un coast to coast da applausi. Attento dietro, peccato per il giallo.

CABRAL 7: Continua a segnare, anche in una serata che era iniziata male. È al posto giusto al momento giusto per schiantare dentro l’1-1 che rimette in carreggiata la Fiorentina. E il conto si aggiorna a 7 gol in 8 partite.