Le vacanze di Marin Pongracic stanno per finire. Il croato è stato l'unico giocatore della Fiorentina a partecipare al Mondiale con la sua Nazionale che è uscita con il Portogallo. Nonostante ciò il difensore viola si è ben comportato diventando un punto di riferimento della Croazia.
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Pongracic, vacanze (quasi) finite: quando è previsto il rientro del difensore
Marin Pongracic tornerà a breve in gruppo a disposizione di Fabio Grosso
Adesso Pongracic si sta godendo un meritato riposo prima di riniziare la stagione in maglia viola. Il centrale si aggregherà al gruppo il 3 agosto quando la Fiorentina sarà impegnata nella mini torunée inglese.
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