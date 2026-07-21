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Pongracic, vacanze (quasi) finite: quando è previsto il rientro del difensore

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Marin Pongracic tornerà a breve in gruppo a disposizione di Fabio Grosso
Redazione VN

Le vacanze di Marin Pongracic stanno per finire. Il croato è stato l'unico giocatore della Fiorentina a partecipare al Mondiale con la sua Nazionale che è uscita con il Portogallo. Nonostante ciò il difensore viola si è ben comportato diventando un punto di riferimento della Croazia.

Adesso Pongracic si sta godendo un meritato riposo prima di riniziare la stagione in maglia viola. Il centrale si aggregherà al gruppo il 3 agosto quando la Fiorentina sarà impegnata nella mini torunée inglese.

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