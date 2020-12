Poesio: “Preoccupato da una frase di Commisso. Se togli lo stadio, cosa resta del suo progetto?”

Ernesto Poesio, firma del Corriere Fiorentino, ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno per commentare le parole di Commisso quest’oggi:

E’ chiaro che Nardella (LEGGI) sta cercando di buttare un po’ di acqua sul fuoco sulle polemiche che si sono alzate a livello mediatico. Non credo che le ultime parole di Commisso abbiano giovato moltissimo perchè sono state piuttosto netto, parlando di demolizione. Lui lo ha detto chiaro e tondo. Vuole buttarlo giù rifarlo nuovo, altrimenti non è interessato. Se tu vuoi fare una roba così forte non la spiattelli ai quattro venti, perchè così dai modo a chi si oppone di tirare su un fronte comune. Credo che Commisso abbia messo una croce sul Franchi. Ma la cosa che più mi inquieta è che Rocco abbia detto che ha paura lo stadio per la Fiorentina resti un sogno irrealizzabile. Fino a due mesi fa era presenta l’alternativa Campi, adesso sembra che escluso il Franchi non sia presente niente, non ha accennato ad altre strade. Se tu togli lo stadio dal progetto Commisso, cosa resta del suo progetto? Nel complesso è un periodo molto difficile per la Fiorentina, più che lo stadio dovremmo parlare della Serie B.