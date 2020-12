L’opinione: “Tra i viola aleggia un malessere diffuso. Serve un chiarimento collettivo”

Il giornalista de La Nazione, Angelo Giorgetti, è intervenuto in collegamento al Pentasport di Radio Bruno.

Striscione? Il rispetto della maglia per i giocatori è un concetto vago. Hanno un sentimento molto passeggero per le società in cui giocano, sono aziende private. Io avrei richiesto il rispetto dello stipendio più che per la maglia. Fiorentina? Credo che i problemi nei viola siano profondi,. Questi fanno capire che dentro lo spogliatoio sono presenti dei rancori non espressi. Come dimostrano le parole di Prandelli, che spesso sono andate oltre l’aspetto calcistico. Devono essere chiariti degli aspetti tra lo spogliatoio e la proprietà, nessuno escluso, perchè la squadra non può esprimersi in un modo così volatile in campo. Questa fragilità complessiva può essere spiegata da un malessere che aleggia nella squadra.Mercato gennaio? Non voglio pensare ad una rivoluzione con la squadra messa male, perchè potrebbe portare anche effetti contrari. Questa squadra sembra vivere alla giornata e invece dovrebbe essere programmata nel tempo.