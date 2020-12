Nardella: “Franchi? Non rimarrò in mezzo tra chi vuole spianare e chi lo ritiene intoccabile”

Dario Nardella è intervenuto oggi pomeriggio a ‘Un giorno da pecora’, trasmissione in onda su Radio 1 Rai. Dopo aver ribadito la vicinanza a Cesare Prandelli (LEGGI il suo tweet), il sindaco di Firenze ha parlato del tema stadio. Queste le sue dichiarazioni: “L’obiettivo è fare in modo che il Franchi continui ad esser utilizzato per lo sport, quello per cui è nato. Non voglio rimanere in mezzo tra chi lo vuole spianare e chi lo vuole intoccabile, il rischio è che poi venga abbandonato come il Flaminio a Roma. Questo scontro non fa bene a nessuno”.