Pin: “Italiano deve trovare la quadra. Juventus-Fiorentina? Si prepara da sé”

Celeste Pin su Juventus-Fiorentina

Redazione VN

L'ex difensore della Fiorentina, Celeste Pin, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della partita di domani dei viola contro la Juventus. Di seguito le sue parole: "Definirla una sfida di tono minore mi sembra assurdo. Penso sia dovuto dalla situazione di classifica, ma comunque mi immagino che la squadra viola andrà in campo per far bene. La Fiorentina dovrà fare una super partita per provare a portare a casa un risultato positivo".

Sulla preparazione della gara — "Queste sono partite che si preparano da sé. Ricordo quando arrivai all'allenamento, che si sentiva già quel clima particolare. Ci guardavamo e sapevamo già che dovevamo dare tutto in quella settimana e fare una grande prova la domenica. Quando arrivavi a ridosso della partita succedeva spesso che lo stomaco ti si chiudeva, perché c'era una tensione importante che ti portava a dare tutto. Sarebbe sbagliato avere già in testa il Braga, perché è meglio pensare partita per partita".

Su Italiano — "I tanti cambiamenti provati da Italiano non hanno reso le aspettative fino ad ora. Ci sono giocatori che hanno avuto delle difficoltà, ma ci sono ancora tante gare da affrontare. Italiano, secondo me deve trovare la quadra giusta. Ha cambiato diverse volte i giocatori e i moduli, ma non ci sono stati grandissimi risultati. Spero che possa trovare il modo di far esprimere al meglio le qualità di tutti i giocatori che ha a disposizione".

Sulla sfida di Conference contro il Braga — "La gara con il Braga potrebbe risentire di quella di domani con la Juventus e viceversa. Se fai bene a Torino potresti uscirne più forte a livello mentale e farebbe molto bene in vista del match contro i portoghesi".