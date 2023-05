Pelù: “Che gioia queste finali! Niente è impossibile, né stasera né a Praga”

"La mia esperienza da tifoso inizia in Fiesole con il gruppo Viesseux, i primi ritmi tribali e rock ho iniziato a suonarli lì. Che gioia queste finali, questi ragazzi sono stati veramente costanti, tranne qualche oscillazione che ci ha fatto bubare, già questo è il risultato più bello che si potesse sperare. Credo che Italiano sia in grado di mettere la squadra in campo in vari modi e di mettere in seria difficoltà anche l'Inter, i valori li conosciamo, ma non c'è niente di impossibile né stasera né a Praga. Sono fiorentino al 3000% e non la abbandonerò mai, viva Firenze e viva la Fiorentina".