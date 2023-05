Pessimi i precedenti con Irrati lontano da Firenze (soprattutto a Roma)

Massimiliano Irrati (Firenze, 27/06/1979 ed appartenente alla sezione di Pistoia) ha diretto 151 gare in Serie A ["1": 70 - "x": 39 - "2": 42], in cui ha decretato 50 rigori (di cui 5 a favore della Fiorentina ed uno contro) e 40 espulsioni (1 a favore dei viola e 3 contro, in generale 2 a favore dei viola e 4 contro). Ha esordito in Serie A il 18/03/2012 (Bologna-Chievo 2-2). Precedenti di Irrati con la Fiorentina in gare ufficiali: 12 [4 vittorie (di cui una in Coppa Italia), 2 pareggi e 6 sconfitte]. Ultima gara diretta: Atalanta-Fiorentina 1-0 (02/10/2022). Ultima sconfitta dei viola: Bologna-Fiorentina 2-3 (05/12/2021). Irrati dirigerà per la prima volta una finale di Coppa Italia