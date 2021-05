Pellegatti: “Gattuso dovrà lavorare sul problema di base della Fiorentina”

Il parere su Gattuso: "Non credo sia un allenatore con un'appeal tale da essere catalizzante per i giocatori che potrebbero venire a Firenze"

Il giornalista Carlo Pellegatti, da sempre vicino alle vicende del Milan, è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue parole: "Per Gattuso la Fiorentina è una nuova sfida, fino ad ora non è riuscito a stare per qualche anno in un club per consolidare il suo lavoro. Arriva a Firenze per la grande stima di Commisso, ma senza dubbio servirà una campagna intelligente per andare a coprire i ruoli in cui la Fiorentina ha fatto più fatica. Non mi spiego questa perenne difficoltà della squadra viola: la società è ambiziosa, il presidente è ricco di spiro e ben messo a livello economico e ci sono giocatori come Vlahovic e Ribery. Gattuso dovrà lavorare per risolvere il problema di base extra giocatori".