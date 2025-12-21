Paratici e quel compito pesante al Tottenham. Perchè è tornato a Londra?

Fabio Paratici sembra essere il nome scelto dalla Fiorentina per rafforzare il proprio assetto societario. La viola vuole affidare al dirigente del Tottenham le chiavi della propria dirigenza, con un lungo contratto. Paratici però, è ancora un dirigente degli Spurs , come sottolinea The Athletic. Paratici è tornato nel nord di Londra, dopo aver lasciato il club nel 2023. Nel frattempo Paratici ha continuato a lavorare con il Tottenham, come consulente dell'ex presidente Daniel Levy. Poche settimane fa l'annuncio del Tottenham, con Paratici impegnato nello svolgere il ruolo di ds, assieme a John Lange . Un ritorno che ha fatto felice il tifo, visto le buone campagne acquisti portate avanti da Paratici negli anni londinesi.

Il compito di Paratici

Il Tottenham ha rivoluzionato il proprio assetto societario, con l'addio di Levy dal ruolo di presidente. Paratici è solo l'ultima di una serie di nomine interne nella dirigenza Spurs, come il nuovo CEO Venkatesham. Anche a livello tecnico si è cambiato molto, con l'arrivo di Thomas Frank in panchina. Come riportato da The Athletic, il Tottenham ha affidato al ds italiano il compito di portare nuovi innesti di qualità nella rosa. Gli Spurs stanno faticando, e quella invernale sarà la prima finestra del post-Levy. La rete di contatti di Paratici è davvero importante (come testimoniano gli arrivi nel 2023 di Bentancur, Romero e Kulusevski). Adesso i londinesi attendono di sapere se sarà proprio Paratici a svolgere il mercato di gennaio, oppure se l'approccio della Fiorentina sarà vincente.